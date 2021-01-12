FutureCommerce360 Konferansı - Son Dakika

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu, sektör olarak bakıldığında, salgındaki kırılımlardan birinin ön yargılar başlığı altında olduğunu belirterek, "Lojistik, ödeme altyapıları, bilgilerin kaynak aktarımıyla ilgili birçok soru işareti varken, insanlar bunun kolaylık sağladığını gördü ve belli riskleri almayı kabul ederek ön yargılarından arındılar. 2021'in başında artık aşmamız gereken bariyerler yok." dedi.

Alkaş tarafından düzenlenen, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarının bir araya geldiği FutureCommerce360 Konferansı kapsamında moderatörlüğünü Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan'ın yaptığı "E-ticarette Yeni Kilometre Taşı, 2020" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uylukçuoğlu, tarihte büyük kırılımların büyük olaylarla olduğunu aktararak, kendilerinin salgın sürecini "dijital devrim" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Uylukçuoğlu, en çok gelişen sektörlerden birinin kendi sektörleri olduğuna işaret ederek, "Sektör olarak bakıldığında, salgındaki kırılımlardan biri ön yargılar başlığı altında oldu. Lojistik, ödeme altyapıları, bilgilerin kaynak aktarımıyla ilgili birçok soru işareti varken, insanlar bunun kolaylık sağladığını gördü ve belli riskleri almayı kabul ederek ön yargılarından arındılar. 2021'in başında artık aşmamız gereken bariyerler yok." diye konuştu.

Entegre perakende sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Uylukçuoğlu, salgın döneminde bunu devreye aldıklarını, Türkiye'nin her yerinde "24 saatte teslim" uygulamasını başlattıklarını ve bunu aynı gün teslime döndürecek projeleri yönettiklerini anlattı.

Uylukçuoğlu, mobil kullanımın arttığını, şirketler açısından kişiselleştirilmiş çözüm sunmanın önemli olduğunu vurguladı. Online'ı çok önemsediklerini aktaran Uylukçuoğlu, yorum entegrasyonlarının önemli olduğunu, tüketicilerin ürünlerin karnesini gördüğünü, tüketiciyi doğru bilgilendirmenin her zaman olduğu gibi 2021'de de kendileri için önem taşıyacağını belirtti.

Uylukçuoğlu, online ve offline'ı entegre yapma çalışmalarına hızla devam edeceklerini söyledi.

Canlı mağaza projeleri olduğunu, Zorlu Center üzerinden bu ay başlayacaklarını belirten Uylukçuoğlu, "Mağazalarımızda gerçek satış temsilcileri, tüketicilerimiz aradıklarında mağazayı gezdirerek telefon üzerinden aktarıp satışı da orada tamamlayacak şekilde senaryolar üzerine çalışıyoruz." dedi.

"Salgın, sektörün hızlı bir gelişmeye yelken açmasına ve dijitalleşmenin hızlanmasına yardımcı oldu"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da salgın sürecinin e-ticaret açısından güzel gelişmelere sebebiyet verdiğini, sektörün hızlı bir gelişmeye yelken açmasına ve dijitalleşmenin zorunlu hızlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Erturan, e-ticaretin Türkiye'de yaklaşık yüzde 30-35 civarında büyüdüğünü ifade ederek, "2020'nin ilk 6 ayında, Ticaret Bakanlığının da yaptığı açıklamaya göre, büyüme hızı yüzde 64'lere kadar çıktı, 90 milyar TL'yi geçen bir sektöre ulaştı. 2019'larda toplam perakende içerisinde e-ticaretin payı yüzde 5'ler civarındaydı. Bu pay 3 yılda ulaşmayı beklediğimiz oranlara 3 ayda ulaşarak çift haneli rakamlara yaklaştık." diye konuştu.

Müşteri alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Erturan, bugüne kadar hiç internetten alışveriş yapmamış kişilerin online alışverişe yöneldiğini, salgının ilk 3 ayında 5 milyon kredi kartının ilk defa internet ile tanıştığını, yakın gelecekte dijitale yönelimin artacağını, bunun artık hayatın kaçınılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Erturan, salgın sürecinde şirketlerin farklı çözümlere hızlı şekilde adapte olmak zorunda kaldığını aktararak, Hepsiburada olarak bu süreçte farklı çözümler sunduklarını ifade etti.

2020'nin, iş birliğinin artık en önemli faktörlerden biri olduğunu öğrettiğini belirten Erturan, ekosistemlerin birlikte çalışıp birlikte büyümesi gereğinin ortaya çıktığını kaydetti.

"e-ticarette ciro büyümesi devam edecek"

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz ise 2021'de aşının da etkisiyle daha olumlu bir yıl beklediklerini ifade ederek, "2020'de e-ticaretin toplam perakende içindeki payında bizim büyümemizin etkisi ne kadarsa bir o kadar genel paydanın küçülmesi etkisi var. Yani mağazalar kapalı olduğu için büyüdük. e-ticarette ciro anlamında geri gideceğimizi düşünmüyorum büyümenin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, 60-70 yaşlarında olan ya da hiç online alışveriş yapmamış olan insanların internetten alışveriş yaptıkları bir sene yaşandığını anımsatarak, "Pay anlamında her sene mağaza alışverişleri iyi gitse de online alışverişlerde kayıp beklemiyorum. Buradaki konu, müşterileri ne kadar memnun ederek geri getirebilmemiz olacak." şeklinde konuştu.

Sektörde çok düşük bir iade oranı olduğunu belirten Yılmaz, "Bu oranın artması doğal olmalı. Her ne kadar teknolojik olarak iade furyasına çok hazırlıklı olmasak da mağazadaki kas gücümüzü burada kullanabiliyoruz. Binlerce insan e-ticaretin yanına koşabiliyor. Önümüzdeki sene yatırımlarımız ve aksiyonlarımız devam edecek. Mağaza alışverişlerinin de devam etmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Panele, UPS Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Kolat, Mobilexpress Üst Yöneticisi (CEO) Emre Güzer de katıldı.