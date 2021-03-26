"FutureCommerce360" konferansı - Son Dakika

"FutureCommerce360" konferansı

26.03.2021 15:59

? E-ticaretin güncel ve öncelikli konularının ele alındığı "E-ticarette Hızlı Tüketim Ürünlerin (FMCG) Yükselişi" başlıklı FutureCommerce360 konferansı, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını bir araya getirdi.

? E-ticaretin güncel ve öncelikli konularının ele alındığı "E-ticarette Hızlı Tüketim Ürünlerin (FMCG) Yükselişi" başlıklı FutureCommerce360 konferansı, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını bir araya getirdi.

Üyelerin bağlantılarını ve etkinliklerini tek bir platform üzerinden yönetmeyi sağlayan Digital Network Alkaş aracılığıyla düzenlenen etkinlikte; "FMCG E-ticarette Uçuşa Geçti", "E-ticarette Operasyonel Mükemmellik", "FMCG Sektörü Nereye Evriliyor?" ve "Sektörün Gözünden FMCG Sektörü" başlıkları altında çeşitli konular değerlendirildi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iş yapış şekillerinin değiştiği bugünlerde "e-ticaretin hızı kalıcı mı olacak?" sorusunun artık sorulmadığını belirterek, "Pandemi ile geçen bir yılın ardından e-ticaretin kalıcılığı artık herkes tarafından biliniyor. Her geçen gün yeni iş modelleri, yeni markalar, yeni mecralar hayatımıza giriyor. Digital Network Alkaş platformunda hedefimiz; farklı sektörlerin birbirlerinden bilgi alması, iş birlikleri ve iş görüşmeleri yapabilmeleri ve yenilikleri takip edebilecekleri bir platform oluşturmak. Perakende sektörünün can damarı olan FMCG sektörünün e-ticaretteki tırmanışını izlemek ve bu tırmanışta Digital Network Alkaş üyeleri arasında farklı sektörlerin deneyimlerinden yararlandığını görmek ve bir ortak akla hizmet etmekten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca da ekosistem açısından heyecan verici günlerin yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Geleneksel dönemde birbirine belki de taban tabana zıt olarak tanımlayabileceğimiz hızlı tüketim mamulleri ile e-ticaret bugün her zamankinden daha fazla yakınsanmış durumda. FMCG sektörünün giderek artan oranda e-ticaretin içerisine entegre olmasıyla birlikte yaşamlarımız ve iş yapış şekillerimizin yaşadığı olağanüstü değişimle farklı bir boyuta taşınacak gibi görünüyor. Bu yakınsamayı güçlendiren hiç kuşkusuz pandeminin getirdiği zorunlu kısıtlamalar oldu. Kısıtlamalar bizi, 2020'nin ilk aylarından itibaren ofislerimizden ve fiziksel alışveriş kavramından uzaklaştırmış durumda. Bu dönemde ev için hızlı tüketim ürünlerinde özellikle daha uzun süreli dayanabilen, stoklanabilen ve büyük paketli tüketim ürünlere olan talebimiz artarken yurtdışı ürünler, otomotiv, ev ve mobilya gibi alışverişlerimizde keskin bir düşüş gözlemlendi."

"Hızlı tüketim ürünleri pazarındaki büyüme sürüyor"

NielsenIQ APAC-EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ise pandemi ile birlikte hızlı tüketim ürünleri pazarında gözlemlenen büyümenin aynı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "2021 yılının ilk 2 ayında ülkemizde hızlı tüketim ürünlerindeki ciro büyümesi yüzde 24 olarak gerçekleşti. E-ticaret, 2021'in ilk 2 ayında da rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yılı hızlı tüketim ürünlerinde yüzde 118 büyüme ile kapatan e-ticaret, 2021'in ilk 2 aylık döneminde de yüzde 151 büyüme ortaya koydu." diye konuştu.

NielsenIQ Perakende Ölçüm Hizmetleri İş Birimi Lideri Yankı Yalçın da "Geçen yıl pandeminin de etkisi ile hızlı büyüyen ürün kategorilerinin 2021'in ilk 2 ayında da bu performanslarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Gıda ürünleri kategorisi yüzde 28 büyüme elde ederken, temizlik ürünleri yüzde 24 ve kişisel bakım ürünleri yüzde 12 büyüme gösterdi. Ürün bazında ise geçtiğimiz yıl ciro anlamında yüzde 272 oranında büyüme gösteren kolonyanın, yılın ilk 2 ayında yüzde 246 büyüme ile yine öne çıktığını söyleyebiliriz. Noodle, hazır sos, kedi ve köpek maması, dondurulmuş gıda, sıvı yağ, hazır kahvaltılık, buzlu kahve, paketli ekmek gibi ürünler de ciro artışlarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.??????????????

E ticaret, Pandemi, Türkiye, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'FutureCommerce360' konferansı - Son Dakika Ekonomi


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