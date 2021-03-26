FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi

26.03.2021 16:23
FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi, System.String[]

ticaretin güncel ve öncelikli konularının ele alındığı "E-ticarette Hızlı Tüketim Ürünlerin (FMCG) Yükselişi" başlıklı FutureCommerce360 konferansı, perakende sektörü ve e-ticaretin paydaşlarını online canlı yayınla bir araya getirdi.

E-ticaretin güncel ve öncelikli konularının ele alındığı "E-ticarette Hızlı Tüketim Ürünlerin (FMCG) Yükselişi" başlıklı FutureCommerce360 konferansı, perakende sektörü ve e-ticaretin paydaşlarını online canlı yayınla bir araya getirdi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer yaptığı açıklamada, "F360 Konferansı'nda e-ticaretin başka bir yönünü ele alarak güncel, vizyonel ve uluslararası bilgileri sizlere iletmeye çalışıyoruz. İş yapış şeklimizin değiştiği günlerde "E-ticaretin hızı kalıcı mı olacak?" sorusunu artık sormuyoruz. Pandemi ile geçen bir yılın ardından kalıcılığı artık herkes tarafından biliniyor. Her geçen gün yeni iş modelleri, yeni markalar, yeni mecralar hayatımıza giriyor. Hedefimiz, farklı sektörlerin birbirlerinden bilgi alması, iş birlikleri ve iş görüşmeleri yapabilmeleri ve yenilikleri takip edebilecekleri bir platform oluşturmak" dedi.

Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ise "Bugün görüşlerini, bilgilerini, deneyimlerini bizimle paylaşacak çok değerli katılımcılarla, bu oluşuma destek sağlayan bütün destekçilerimizle beraber hep birlikte daha iyisini aramak, sektörü daha iyiye götürmek ve bu konudaki geleceğe yönelik çalışmaları da bir an önce hızlandırmak istiyoruz. Perakende sektörünün her kanadını geleceğin ticaretine hazırlamak bakımından inanıyorum ki bu tür buluşmaların çok değerli katkıları bulunuyor. Teknolojik ortamda, kendi mekanlarımızda da bulunsak bir araya gelerek bu konudaki görüşlerimizi birleştirerek daha iyi yarınlara gitmek adına elimizden gelen çabayı esirgemeyelim. Desteği bulunan, bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi
FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FutureCommerce360 konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika


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