Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor

04.12.2020 10:11
Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor, System.String[]

LG Güney Kore'de, akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerleme kaydediyor.

LG Güney Kore'de, akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerleme kaydediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, konukseverlikten sağlık hizmetlerine ve ötesine LG, fütüristik robotlarının bugün hayatı daha iyi hale getirmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Robotlar yıllar boyunca, başta üretim olmak üzere bir çok alanda hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok servis elemanının görevleri başında en endişeli olduğu konunun virüs kapmak olduğu düşünüldüğünde robotlar büyük bir avantaj sağlıyor.

LG Güney Kore'de, akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydediyor. Bu robotlar insana benzemeseler de, bazı insani özelliklere sahip. Bunlardan en önemlisi, insanlarla etkileşime girme biçimleri ve "yüz" ifadeleriyle duygularını göstermeleri. Ancak daha da önemlisi, bu robotlar virüsün yayılma riskini artırmadan işin yapılmasına yardımcı oluyor.

LG CLOi ServeBot, üç çekmecesinde 15 kilograma kadar ürünü taşıyabiliyor ve bunları uzaktan kumanda olmadan varış noktasına verimli ve hijyenik bir şekilde ulaştırabiliyor. Bu yaz, Güney Kore'nin en eski ve en büyük tıbbi tesislerinden biri olan Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nde, ekipmanı, kan örneklerini, reçeteli ilaçları ve diğer maddeleri toplama ve teslim etme görevinin verildiği bir robot asistan görevlendirildi. Böylelikle hastane personeli, bu tür detaylarla zaman kaybetmeden hastalarıyla ilgilenmeye devam etti.

Otellerdeki konuk odalarına malzeme sağlayabiliyor

Mevcut sosyal mesafe kuralları gelecekte de devam ederse, restoran ve kafelerdeki robot servis elemanları tanıdık bir manzara haline gelebilir. Maksimum 20 kilogram taşıyabilen dört rafla donatılan LG CLOi ServeBot, yemek alanlarına yiyecek servisi yapabilmenin yanı sıra kirli bulaşıkları mutfağa iade etmek için masalar, sandalyeler ve müşteriler arasında zahmetsizce ilerleyebiliyor. CLOi ServeBot, personelin yerini alacak şekilde değil, onları tamamlayarak personel ve müşteriler arasındaki etkileşimi minimumda tutmaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Çekmecelerle donatılmış LG CLOi ServeBot, insan insana etkileşim gerekmeden, otellerdeki konuk odalarına malzeme sağlayabiliyor. Seul'ün güneydoğusundaki lüks Konjiam Resort'ta bu yönde verilen robot hizmeti, hem müşteriler hem de personel tarafından son derece olumlu tepkiler aldı. Konjiam'da konuklar, sosyal mesafe derdi olmadan gönül rahatlığı ile evlerinden uzakta birkaç gün geçirebiliyor.

LG CLOi robotları sadece bir şeyler teslim etmede değil, aynı zamanda mutfakta da yardımcı olabiliyor. LG ChefBot, Güney Kore'de CJ Foodville tarafından işletilen restoranlarda müşterileri için erişte bazlı lezzetli yemekler pişiriyor. Erişte hattında, müşteriler en sevdikleri malzemeleri seçiyor ve ChefBot, müşteriler beklerken bir dakikadan kısa bir süre içinde lezzetli bir erişte tabağı hazırlıyor.

Konukseverlikten sağlık hizmetlerine ve ötesine LG, fütüristik robotlarının bugün hayatı daha iyi hale getirmeye hazır olduğunu gösteriyor. LG'nin CLOi ServeBot ve diğer gelişmiş sistemleri içeren hizmeti, pandemi sırasında ve sonrasında robotik çözümlerin, hayatın nasıl tanıdık ve görünür bir parçası haline gelebileceğine dair çekici örnek oluşturuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika


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