Fütüristler, 1 Mart Gelecek Günü'nde 2040'ı Konuşacak

2040 yılının nasıl şekilleneceğinin ve insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün olacağının uzman konuşmacılarla tartışılacağı 'Gelecek Günü 2019' etkinliği, 1 Mart Cuma günü Trump AVM'de gerçekleşecek.

2040 yılının nasıl şekilleneceğinin ve insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün olacağının uzman konuşmacılarla tartışılacağı 'Gelecek Günü 2019' etkinliği, 1 Mart Cuma günü Trump AVM'de gerçekleşecek.



Fütüristler Derneği'nin 2013'den beri gerçekleştirdiği 'Gelecek Günü 2019' etkinliği bu yıl 1 Mart Gelecek Günü'nde Trump AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Tanınmış fütüristlerin yanı sıra ülkemizin başarılı iş insanları, vizyonerleri ve eğitimcilerinin gelecekten beklentilerini ve geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiğini '2040 Yılında Mutlu İnsan Olmak' konu başlığı altında konuşulacak.



Teknolojik, sosyolojik, politik, bilimsel ve sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün kılınacağını uzman konuşmacılarla tartışılacağı etkinlikte yine her şey insana ilişkin olacak. Gelecek Günü'nde tanınmış fütüristlerin yanı sıra ülkemizin başarılı iş insanları, vizyonerleri ve eğitimcileri, gelecekten beklentilerini ve geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatacak. Karamsarlık bulutlarının hızla kümelendiği günümüzde kötü bir geleceğin kaçınılmaz olduğu olgusuna karşın pek çok olumlu gelecek seçeneğinin bulunduğunu ve bunun başarılabileceğini bilen fütüristler, düşüncelerini izleyenlerle paylaşacak.



Öğrencilerin ücretsiz katılabileceği etkinlik, Fütüristler Derneği'nin kurumlar, üniversite ve lise düzeyinde eğitimler, seminerler, konferanslar, senaryo çalışmaları, medya etkinliklerinin yanı sıra geniş kitlelere ulaştığı en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. - İstanbul

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