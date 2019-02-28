Fütüristler, 1 Mart Gelecek Günü'nde Trump AVM'de Toplanıyor

2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün olacağının uzman konuşmacılarla tartışılacağı "Gelecek Günü 2019" etkinliği, 1 Mart Cuma günü Trump AVM'de gerçekleşecek.

Tanınmış fütüristlerin yanı sıra ülkemizin başarılı iş insanları, vizyonerleri ve eğitimcilerinin gelecekten beklentilerini ve geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatacakları etkinliğin bu yılki konusu ise 2040 Yılında Mutlu İnsan Olmak.

1 Mart Cuma günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapılacak etkinlik bu yıl '2040'ta mutlu insan olma' konusu üzerine odaklanacak.

Teknolojik, sosyolojik, politik, bilimsel ve sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün kılınacağını uzman konuşmacılarla tartışılacağı etkinlikte yine her şey insana ilişkin olacak. Gelecek Günü'nde tanınmış fütüristlerin yanı sıra ülkemizin başarılı iş insanları, vizyonerleri ve eğitimcileri, gelecekten beklentilerini ve geleceğe nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatacak. Karamsarlık bulutlarının hızla kümelendiği günümüzde kötü bir geleceğin kaçınılmaz olduğu olgusuna karşın pek çok olumlu gelecek seçeneğinin bulunduğunu ve bunun başarılabileceğini bilen fütüristler, düşüncelerini izleyenlerle paylaşacak.

Fütüristler Derneği'nin kurumlar, üniversite & lise düzeyinde eğitimler, seminerler, konferanslar, senaryo çalışmaları, medya etkinliklerinin yanı sıra geniş kitlelere ulaştığı en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkan 1 Mart Dünya Gelecek Günü kutlamalarında her yıl belirli bir konu seçiliyor ve o konu üzerinde geleceğe 360 derece bakışı temel alan oturumlar düzenleniyor. Her yaştan insana hitap eden bu etkinlik katılımcıları bilgilendirirken aynı zamanda gelecek ile ilgili düşündürtüyor ve gelecekten hepimizin sorumlu olduğunu seçkin örneklerle ortaya koyuyor.