Fütüristler, 2040'da Mutlu Olmanın Formülü Anlattı

Fütüristler Derneği'nce gerçekleştiren "1 Mart Gelecek Günü" etkinliğinde, 2040'da "mutlu insan" olabilmenin yöntemleri ele alındı.

Fütüristler Derneği'nce gerçekleştiren "1 Mart Gelecek Günü" etkinliğinde, 2040'da "mutlu insan" olabilmenin yöntemleri ele alındı.



Fütüristler Derneğince bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik "2040 Mutlu İnsan Olabilmek" temasıyla gerçekleşti.



Fütürüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, her sene yeni bir konu belirleyerek, geleceğe 360 derece bakmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir gelecek için hep birlikte mutlu olmaya çalışalım. Bugün bu salondan evrene mutluluk mesajları gönderelim. Bu mesajları, teknoloji ve yaşamımıza entegre edip geleceğimizi şekillendirelim." dedi.



Yüksek, olumlu bir gelecek seçeneğinin bulunduğunu ve bunu inşa etmenin zor olmadığını vurgulayarak, bu alanda çalışmalar yapan fütüristlerle güzel bir gelecek yaratmak için çalıştıklarını söyledi.



Gün boyu sürecek "2040 mutlu insan olabilmek" temasıyla düzenlenen etkinlikte, "İnsani gelişimin geleceği var mı?", "Geleceğin merkezinde insan", "Mutlu genler, mutlu insanlar", "Yapay zekalı gelecek insanı mutlu edecek mi?", "Gelecek bildiğiniz gibi değil", "Gelecekte eşimizi nasıl, kimlerden seçeceğiz", "Gelecekte mutlu müşteri" ve "Sosyal girişimcilik dünyayı kurtarır mı?" başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek.

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