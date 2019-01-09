Fuxing "Mermi" Tren, Lanzhou-Chongqing Hattında Seferlere Başladı
28 dakika önce
Saatte 160 km hızla giden ilk Fuxing "mermi tren", 8 Ocak Salı gününden itibaren Lanzhou-Chongqing hattında çalışmaya başladı.
Yeşil renkli yüksek hızlı tren, kuzeybatı Çin eyalet Gansu'nun başkenti Lanzhou ile güneybatı kenti Chongqing arasındaki şimdiye kadar 12 saat süren yolculuğu 7 saate indirmiş oldu.
Çin Demiryolları Lanzhou Group Ltd.'den Geng Qing, yeni trenin eskiden işleyen trenlere göre çok daha hızlı ve rahat bir yolculuk olanağı sağladığını belirtiyor.
Çin, saatte 160 km giden bu yeni yüksek hızlı treni 24 Aralık 2018'de Pekin'deki bir sergide gösterime sunmuştu.
Lanzhou-Chongqing demiryolu işletmeye 29 Eylül 2017'de açılmıştı. Yol, 886 kilometre boyunca Batı Çin'in en dağlık ve engebeli yerlerinden geçiyor. Demiryolunun inşası 9 yıl sürmüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: Bültenler
Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekillerin Aylıklarından 5'er Bin TL Kesilecek
İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek