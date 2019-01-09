Fuxing "Mermi" Tren, Lanzhou-Chongqing Hattında Seferlere Başladı

Yeşil renkli yüksek hızlı tren, kuzeybatı Çin eyalet Gansu'nun başkenti Lanzhou ile güneybatı kenti Chongqing arasındaki şimdiye kadar 12 saat süren yolculuğu 7 saate indirmiş oldu.

Çin Demiryolları Lanzhou Group Ltd.'den Geng Qing, yeni trenin eskiden işleyen trenlere göre çok daha hızlı ve rahat bir yolculuk olanağı sağladığını belirtiyor.

Çin, saatte 160 km giden bu yeni yüksek hızlı treni 24 Aralık 2018'de Pekin'deki bir sergide gösterime sunmuştu.

Lanzhou-Chongqing demiryolu işletmeye 29 Eylül 2017'de açılmıştı. Yol, 886 kilometre boyunca Batı Çin'in en dağlık ve engebeli yerlerinden geçiyor. Demiryolunun inşası 9 yıl sürmüştü.