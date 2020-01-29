"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika
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"Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi

6 saat önce

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.

Tarsus'un Adana sınırındaki mahallesi olan Kefeli ile Adana'nın Damlapınar Mahallesi sınırına Suriye'den füze düştüğü iddiası jandarmayı harekete geçirdi. Tarsus bölgesinde Tarsus, Adana bölgesinde Adana jandarma ekipleri tarafından bir narenciye bahçesine düştüğü iddia edilen füze aranmaya başlandı.

İddia edilen füze yaklaşık 3 saat boyunca titizlikle arandı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, jandarma çalışmalarını devam ettiriyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Mersin, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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