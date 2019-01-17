Füzeleri konuşturacak yatırım
40 dakika önce
Füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri geliştiren Meteksan Savunma, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla altyapısını geliştirecek.
Füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri geliştiren Meteksan Savunma
, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla altyapısını geliştirecek. Teşvik kapsamına alınan yatırımla söz konusu haberleşme sistemlerine yönelik üretim hattı kapasitesi artırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:00
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