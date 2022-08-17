Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi

FUZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian Eyaleti'nde yer alan Fuzhou'nun Lianjiang İl çesindeki Huangqi balıkçı limanından denize açılan balıkçı tekneleri görülüyor, 16 Ağustos 2022. Yerel balıkçılar, Salı günü Fujian'da ki bazı deniz bölgelerinde üç buçuk ay süren mevsimlik balık avı yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılık faaliyetlerine başladı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkçılık, Güncel, Son Dakika

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