Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
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Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi

17.08.2022 16:06
Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi

FUZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian Eyaleti'nde yer alan Fuzhou'nun Lianjiang İl çesindeki Huangqi balıkçı limanından denize açılan balıkçı tekneleri görülüyor, 16 Ağustos 2022.

FUZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian Eyaleti'nde yer alan Fuzhou'nun Lianjiang İl çesindeki Huangqi balıkçı limanından denize açılan balıkçı tekneleri görülüyor, 16 Ağustos 2022. Yerel balıkçılar, Salı günü Fujian'da ki bazı deniz bölgelerinde üç buçuk ay süren mevsimlik balık avı yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılık faaliyetlerine başladı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Fujian'da Mevsimlik Balık Avı Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
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