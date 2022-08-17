Sektörün İçinden: Çin'in Paslanmaz Çelik Sektörü Direnç Gösteriyor - Son Dakika
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Sektörün İçinden: Çin'in Paslanmaz Çelik Sektörü Direnç Gösteriyor

17.08.2022 21:46
Sektörün İçinden: Çin'in Paslanmaz Çelik Sektörü Direnç Gösteriyor

FUZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Sektörün içinden isimler, Çin'in paslanmaz çelik sektörünün Kovid-19'un küresel paslanmaz çelik sektöründe yarattığı aksaklıklara rağmen direnç gösterdiğini ve fırsatlarla dolu olduğunu belirtti.

FUZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Sektörün içinden isimler, Çin'in paslanmaz çelik sektörünün Kovid-19'un küresel paslanmaz çelik sektöründe yarattığı aksaklıklara rağmen direnç gösterdiğini ve fırsatlarla dolu olduğunu belirtti. İlk kez düzenlenen Uluslararası Paslanmaz Çelik Sektörü İnovasyon ve Kalkınma Konferansı'nın katılımcılarının verdiği bilgiye göre, dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in üretimi 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 1,64 artarak 30,6 milyon tonun üzerine çıkarken, açık tüketim de yüzde 1,92 yukarı çıkarak 26,1 milyon tona yaklaştı. Küresel paslanmaz çelik sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasına odaklanan iki günlük konferans, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Ningde kentinde Salı günü başladı. Çin'in kendi kendine gelişen paslanmaz çelik ürünleri son yıllarda özellikle kimya, otomobil, hava-uzay ve tıbbi sektörler olmak üzere birçok alanda geniş şekilde kullanıldı ve Çin'in çelik sektörünün endüstriyel ve tedariğe yönelik zincirlerini istikrara kavuşturmada kritik bir rol oynadı.

Çin, geniş paslanmaz çelik üretimi ve türler ile özellikler konusundaki bütünlüklü seçeneklere rağmen, çekirdek teknoloji ile inovasyon kapasitesi konusunda hala geride kalıyor. Sektörün içinden isimler, sektörün Kovid-19'un yarattığı risklerin ötesinde yabancı kaynaklardan gelecek hammaddelere olan yüksek bağımlılık ve uluslararası fiyat dalgalanmalarıyla da karşı karşıya olduğunu söylüyor. Dünya Çelik Birliği Beijing ofisinin baş temsilcisi Frank Zhong, konferansta "Çin'in paslanmaz çelik sektörünün gelişmesi için belirgin bir alan var" yorumunda bulundu. Zhao, dünyada çevrenin korunmasına yönelik adımlar artarken ve aşağı pazarlardaki standartlar gelişmeye devam ederken Çin'in paslanmaz çelik sektörünün de üretim teknolojisi ile uygulama açısından inovasyona yatırımı artırması, yeşil dönüşümü hızlandırması ve küresel pazar payını genişletmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sektörün İçinden: Çin'in Paslanmaz Çelik Sektörü Direnç Gösteriyor - Son Dakika

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