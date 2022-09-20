Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi

20.09.2022 11:42
Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi

FUZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Guo Shengkun, Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile birlikte Çin-Rusya kolluk kuvvetleri ve güvenlik...

FUZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Guo Shengkun, Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile birlikte Çin-Rusya kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 7. toplantısına başkanlık yaptı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri olan Guo, iki liderin stratejik rehberliği altında, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü söyledi. Çin ve Rusya'nın kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizmasının kurulmasından bu yana ulusal siyasi güvenliğin korunması, terörle mücadele, uyuşturucu kontrolü ve sınır ötesi suçlarla mücadele gibi alanlarda yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Guo, mekanizmanın verimli sonuçlar verdiğini ve iki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumada vazgeçilmez bir rol oynadığını ifade etti. Guo, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Semerkant zirvesinde iki liderin vardığı fikir birliğini uygulamak amacıyla Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da kaydederek, Çin'in çeşitli güvenlik riskleri ve zorluklarla mücadele etmek için kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik işbirliği mekanizmasının rolüne tam anlamıyla sahip çıkacağını belirtti.Patruşev ise Rusya'nın çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin sorunsuz bir şekilde gelişimi için sağlam bir güvenlik ortamı yaratmak amacıyla Çin ile her düzeyde daha yakın ilişkilere hazır olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement