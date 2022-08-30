Çin'in Denizi Geçen İlk Yüksek Hızlı Demiryolunda Ray Döşemesi Tamamlandı

FUZHOU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde, ülkenin denizi geçen ilk yüksek hızlı demiryolunun ray döşeme çalışmaları Salı sabahı tamamlandı. Eyalet merkezi Fuzhou ile bir liman kenti olan Xiamen'i birbirine bağlayan 277 km uzunluğunda demiryolunun saatte 350 km'ye kadar hız yapabilmesi ve iki şehir arasındaki güzergah boyunca sekiz istasyona uğrayacağı seyahat süresini sadece bir saate indirmesi bekleniyor. Müteahhitler, karmaşık deniz hidrolojik ortamı gibi sorunların üstesinden geldi ve ray döşeme verimliliğini artırmak için gelişmiş ray döşeme olanaklarından yararlandı. Çin Demiryolu Nanchang Grubu Limited Şirketi'ne göre, günde ortalama 6 km ray döşendi. Demiryolu inşaatı projesinin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.