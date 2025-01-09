Fuzul'den 33. Yıla Özel Dev Kampanya: Togg T10X Sahiplerini Buldu! - Son Dakika
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Fuzul'den 33. Yıla Özel Dev Kampanya: Togg T10X Sahiplerini Buldu!

Fuzul\'den 33. Yıla Özel Dev Kampanya: Togg T10X Sahiplerini Buldu!

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, sektördeki 33. yılına özel düzenlediği dev hediye kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda, Türkiye'nin gururu Togg T10X model elektrikli aracı kazanan 3 talihli ve yüzlerce diğer ödül sahiplerini buldu.

09.01.2025 18:05
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33 yıldır ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen tasarruf sahiplerine finansman sağlayan Fuzul, 3 kişiye Togg T10X, 33 kişiye iPhone 15 ve 333 kişiye 10 bin TL'lik MediaMarkt hediye çeki vereceği 33. Yıl Özel Kampanya Çekilişi'ni 7 Ocak'ta U2 Genel Merkezi'nde, Milli Piyango İdaresi'nin onayı ile noter huzurunda gerçekleştirdi. 1 Eylül – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuzul'ün finansman sistemine en az 1 milyon TL ile dahil olan kişiler arasında gerçekleştirilen çekilişle belirlenen talihliler, kazandıkları hediyelerini gerekli evraklarını eksiksiz tamamlamalarının ardından teslim alabilecekler.

Finansal Çözümlerimizi Geliştirmeye Devam Edeceğiz

Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Furkan Akbal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fuzul'ün 33. yılına özel olarak düzenlediğimiz bu büyük çekiliş ile sektörümüzdeki yenilikçi yaklaşımlarımızı bir kez daha gözler önüne sermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 120'nin üzerinde şubemizde ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlerin finansman ihtiyacına çözüm üreterek hem toplumsal refahın artmasına hem de ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede 33. yılımıza özel düzenlemiş olduğumuz kampanya ile Türkiye'nin gururu olan yerli Togg T10X'i hediye etmek bizim için ayrıca büyük bir onur vesilesi oldu." dedi.

Fuzul'den 33. Yıla Özel Dev Kampanya: Togg T10X Sahiplerini Buldu!

Güçlenerek Büyümemizi Sürdürüyoruz

Tasarruf sahiplerimizin bize duyduğu güven ve koşulsuz müşteri memnuniyeti politikalarımız çerçevesinde geliştirdiğimiz yenilikçi finansal çözüm modellerimizle güçlenerek büyümemizi sürdürüyoruz diyen Yunus Furkan Akbal, "Fuzul şubelerinden içeri giren herkesin mutlu olarak ayrılması için 33. yılımızda bin 500'ün üstünde çalışanımızla finansal çözümler üretmeye devam ediyoruz. 2024 yılında da on binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren finansman desteğini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tasarruf Finansman alanında onların hayallerine ulaşmasına aracılık etmek, şartlar ve koşullar ne olursa olsun tüm aşamalarda yanlarında yer alarak mutluluklarını paylaşmak bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bu vesile ile 33. yılımıza özel düzenlemiş olduğumuz kampanyamıza katılan ve Fuzul'ü tercih eden tüm tasarruf sahiplerine teşekkür ediyor, çekiliş sonucunda hediye kazanan hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.


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