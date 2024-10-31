Fuzul'den Şubeleşme Atağı: 1 Ayda 3 Yeni Şube! - Son Dakika
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Fuzul'den Şubeleşme Atağı: 1 Ayda 3 Yeni Şube!

Fuzul\'den Şubeleşme Atağı: 1 Ayda 3 Yeni Şube!

Tasarruf finansman sektöründeki pazar payını her geçen gün artıran Fuzul, 2024'ün başından bu yana gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dikkat çekerken bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerine yenilerini dâhil etmeye devam ediyor. Ekim ayında 3 yeni şubesini faaliyete geçiren Fuzul'ün 2024'te açtığı şube sayısı 12'yi buldu. Böylelikle Fuzul, 63 noktada 120 şube sayısına ulaştı.

31.10.2024 20:40  Güncelleme: 20:45
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Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, bütçe dostu finansman modelinden daha çok ailenin yararlanmasını sağlamak adına Türkiye'nin dört bir yanında şube ağını genişletmeyi sürdürüyor. Türkiye genelindeki geniş şube ağıyla Fuzul, daha çok kişiye en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri finansmanı sağlamayı hedefliyor. Finansın erişilebilir olması ve daha geniş kitlelerin bütçe dostu finansmana ulaşabilmesi maksadıyla şubeleşme adımlarını hızlandıran Fuzul, 2024 yılı içerisinde İzmir Çiğli, Mersin Tarsus, Siirt, Ankara Cebeci, Maltepe, Ankara Pursaklar, Kavacık, Aydın Nazilli, Tekirdağ, Samsun Bafra, Bitlis Tatvan ve Erenköy'de şube açarak Türkiye'de faaliyet gösterdiği lokasyonları arttırdı. Böylelikle Fuzul hem tasarruf finansman sektörünün büyümesine öncülük ediyor hem istihdamı destekliyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

550 Bin Yeni Tasarruf Sahibine Temas Ettik

Fuzul nezdinde 2024'ü, şubeleşme faaliyetlerini artırdıkları bir yıl olarak değerlendiren Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "2024, Türkiye genelindeki şubeleşme ağımızı güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Sene başında oluşturduğumuz stratejide 15 yeni şube açmayı hedeflemiştik. Şu an 12 tanesini faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Belirlediğimiz strateji doğrultusunda mümkün mertebede olmadığımız yeni lokasyonları ve il olmaya aday büyük ilçeleri tercih ettik. Türkiye genelinde yaygın şube ağımızla dengeli bir büyüme gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yeni şubelerimizin de faaliyete geçmesiyle birlikte 550 bin yeni tasarruf sahibine temas ettiğimizi ifade edebilirim." dedi.

Şubelerimizle Sektörümüzün İş Gücü Taleplerine Cevap Veriyoruz

Akbal, Fuzul olarak şubeleşme faaliyetlerine verdikleri önemin altını çizerek:

"Açtığımız her yeni şube ile daha çok kişinin en uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına imkân tanıyoruz. Öyle ki finansmana erişimi kolaylaştırmak adına daha çok lokasyonda var olmayı arzu ediyoruz. Böylelikle kişiler, bütçe dostu finasman hizmetine ulaşarak üstelik esnek ödeme planlarıyla Türkiye'nin 81 ilinde istedikleri ev, araç veya çatılı iş yerinin sahibi olabiliyor. Sistemimizin özünde ailelere en uygun finansal çözümleri sunmak, onların hayatlarını iyileştirerek toplumsal refaha katkıda bulunmak var. Diğer yandan Fuzul olarak yeni şubeler açarak ve mevcut şubelerdeki personel sayısını artırarak, sektördeki iş gücü talebine cevap veriyor ve yerel ekonomilere destek sağlıyoruz. Bu genişleme, sadece finansal hizmetlerin erişimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni iş fırsatları oluşturuyor ve istihdamı destekliyor." açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Advertorial Haberler Fuzul'den Şubeleşme Atağı: 1 Ayda 3 Yeni Şube! - Son Dakika

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