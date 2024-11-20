Fuzul Ventures, MonSpark İle Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi - Son Dakika
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Fuzul Ventures, MonSpark İle Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Fuzul Ventures, MonSpark İle Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Fuzul Holding'in yenilikçi şirketi Fuzul Ventures, gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla dikkat çekiyor. Son olarak, 5 milyon dolar değerlemeye sahip web siteleri ve sunucular için geliştirilmiş izleme platformu MonSpark'a yatırım yaptı.

20.11.2024 18:01
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Farklı iş kollarındaki başarılarıyla Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Fuzul Holding'in genç iştiraki Fuzul Ventures, girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yatırımlarına bir yenisini ekleyen Fuzul Ventures, MonSpark'a yaptığı yatırımı duyurdu. Yatırım anlaşması, Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal ve MonSpark (Peyk) Kurucu Ortağı Osman Doğan'ın katılımıyla fzlPLUS Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Dijital Geleceğini Fuzul Ventures ile Destekliyoruz

Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, imza töreninin ardından

yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım yaptığımız Peyk şirketinin ürünü olan MonSpark, web siteleri ve sunucular için geliştirilmiş bir izleme platformu olarak işletmelere dijital koruma sağlıyor ve kesintisiz hizmet sunmalarını mümkün kılıyor. Start-up'lara yaptığımız yatırımlar, yalnızca kendi portföyümüzü güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin artmasına da katkıda bulunuyor. İnovasyonun, teknolojik ve ekonomik büyümenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bu tür yatırımlar, hem ekonomik hem de teknolojik büyüme için önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Biz de Fuzul Ventures olarak, yenilikçi ve çözüm odaklı girişimlere yatırım yaparak dijital dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu çabalar, yalnızca Türkiye'nin inovasyon gücünü artırmakla kalmayıp, uzun vadede küresel arenada ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü pekiştirecek."

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