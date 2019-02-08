Son Dakika Haberleri: Fuzul Yapı, Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Gidiyor

Fuzul Yapı, Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Gidiyor

1 saat önce

Fuzul Yapı, Gaziosmanpaşa'da yer alan ve TOKİ iş birliği ile hayata geçirdiği Tem Avrasya projesini, 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Duesseldorf kentinde düzenlenecek Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

Fuzul Yapı, Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Gidiyor, System.String[]
Fuzul Yapı, Gaziosmanpaşa'da yer alan ve TOKİ iş birliği ile hayata geçirdiği Tem Avrasya projesini, 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Duesseldorf kentinde düzenlenecek Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım ve prim değeri ile öne çıkan projede minimum daire fiyatları 635 bin liradan başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, 612 daireden oluşan TEM Avrasya'nın bugüne kadar yüzde 80'den fazlasının sahiplerini bulduğunu belirtti.

Akbal, şunları kaydetti:

"Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa'nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. Çünkü TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya'yı birleştiren TEM'in hemen yanı başında yükseliyor. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda konumlanan ve bu yılın 2. yarısında teslim edeceğimiz TEM Avrasya Konutları hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor."

Akbal, "İnşatta yüzde yüzde 70 seviyesine geldik. Proje teslimini daha önce de öngördüğümüz üzere bu yılın ikinci yarısında planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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