FuzulEv'den sanata tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel FuzulEv'den sanata tam destek - Son Dakika

FuzulEv'den sanata tam destek

7 saat önce

FuzulEv ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "2'nci Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi" Siyavuşpaşa Köşkü'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

FuzulEv'den sanata tam destek, System.String[]

FuzulEv ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "2'nci Uluslararası Resim ve Pastel Sanatları Sergisi" Siyavuşpaşa Köşkü'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, FuzulEv, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına katkı sunma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

FuzulEv,

Bahçelievler Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen serginin ana sponsorluğunu üstlendi.

Sergide, şu sanatçıların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak:

"Zohre Soleimanpur, Javad Soleimanpur, Lütfiye Batum, Şeyma Yalçıntaş, Rukiye Demirci, Natali Ayday, Güher Genç, Handan Çelik, Tuğba Kirazoğlu, Semra Göz Üyeşi, Nan Zheng, Emilia Huan Zhang, Yao Zhigang, Zehra Ergün, Bahar Özüş, Serap Sağlam, Pervin Turan, Burak Mercimek, Fatma Aysun Özkan, Hasene Mete, Hülya Seven Baloğlu, Parvin Saeiahan, Rahim Yazdani, Reyhan Karadayı, Liu Yi, Zerrin Erşanlı, Wei Song, Mina Salehi, Polishchuk Ivan Vladimirovich, Sebahat Usta, Aktan Alagöl Özata, Mohammed Reza Landscape, Rukiye Garip, Sun Wei, Zeynep Şanlı, Zeynep Tavukçu, Pervin Bülbül, Aslı Baltacıoğlu, Nuray Taşçeken, Tom Yuan, Ömür Eke, R. Merih Gürsoy."

Çinli sanatçı Emilia Huan Zhang'ın koordinasyonunda, Bahçelievler Belediyesi, İstanbul Sanat ve Sanatçı Derneği, Türkiye Pastel Derneği ve Türk-Çin Kültür Derneği iş birliğinde Reaksiyon Etkinlik Ajansı tarafından organize edilen sergi yıl başına kadar ziyarete açık kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı açılışta, sanata ve sanatçıya desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek, "Kültür ve sanatın bir toplumun gelişiminde en önemli unsurlardan biri olduğu ilkesinden hareketle, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine destek vererek ülkemizin bu konulardaki gelişiminde de katkı sağlamayı hedefliyoruz. FuzulEv olarak yola çıktığımız günden bu ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı üstümüze düşen bir sosyal sorumluluk olarak gördük. Önümüzdeki dönemde her yeni adımda bu misyonu ileri taşıma gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler, Türkiye, Batum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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