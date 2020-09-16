FuzulEv Fatih'te ikinci şubesini açtı

İstanbul Fatih'te ikinci şubesini açan FuzulEv şube sayısını 90'a çıkardı.

FuzulEv açıklamasına göre, sabit ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam eden şriket, daha çok insanın ev hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye'nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürecek.

Fatih'te altı katlı binada hizmet vermeye başlayan FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak.

Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv'in sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki eve sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etti.

Akbal, pandemi döneminde de ev ve otomobil sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu zor dönemde Türkiye'nin farklı noktalarında yeni şubelerimizi hizmete açarken bir yandan da ülkemizin ekonomisine ve sektöre katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar bizleri gururlandırıyor. 2020 büyüme hedeflerimiz doğrultusunda bugün 90'a ulaşan şube sayımızı yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde yine insan odaklı bakış açımızı koruyarak, tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.