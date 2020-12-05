Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor - Son Dakika

Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor

05.12.2020 12:00
Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi'nde 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi'nde 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 24 Ocak depremi sonrası ağır hasar gören Fuzuli Caddesinde ki 25 mesken ve 24 iş yerinin bulunduğu Saray Apartmanı sakinleri ile buluştu. Toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, yapılan çalışmalar neticesinde projeye uygun olarak yapılmasına onay verildiğinin altını çizdi.

"Sorunumuz ışık hızıyla çözüldü"

Milletvekili Çalık ve Başkan Güder'in sorunu ışık hızıyla çözdüğünü aktaran Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, "Burada hak sahipliği ile ilgili eksik bir çalışma vardı. Bizler de dilekçe topladık ve bu dilekçelerle Öznur Çalık vekilimize ve Osman Güder başkanımıza ilettikten sonra ışık hızıyla sorunlar çözülmeye başladı. Mahallem adına ben vekilimize ve başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede eski komşularımızla yeniden komşuluk etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik"

Battalgazi Belediyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Fuzuli Caddesi'nde yıkılan Saray Apartmanının olduğu yerdeyiz. 24 Ocak depremiyle yıkılan evlerimiz için hükümetimiz, vekillerimiz ve bizler çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Yaklaşık 20 gün önce muhtarımızın dilekçelerle belediyemize başvurması üzerine Fuzuli Caddemizdeki Saray Apartmanıyla alakalı olarak vekilimiz ile bir toplantı yapmıştık. Yıkılan apartmanların yerine yapılabilecek olanların yerinde yapılması noktasında TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ile yaptığımız görüşmelerde bir an önce bura ile alakalı çalışmanın yapılması için belediye olarak da gerekli yükümlülükleri yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Yaptığımız çalışmaları bakanlığımıza gönderdik. Vekilimizde işin hızlanması noktasında bir takım görüşmeler yaptılar. İnşallah kısa sürede buradaki teknik sorunlar giderilip bir an önce apartmanın yerinde eskisine uygun bir şekilde yapılacak" dedi.

"Bir tek vatandaşımızı dahi mağdur etmeyeceğiz"

Konunun yakın takibinde olduklarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "24 Ocak depremi dolayısıyla Fuzuli Caddesi'ndeki bir apartmanımız 25 ev ve 24 tane de iş yerinin zarar görmesinin ardından yıkım çalışmaları yapıldı ve burada yapılan bir aksama işin uzamasına neden olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle hak sahipliği konusunda başvuruda bulunmamasından kaynaklı süreç sekteye uğramış vaziyetteydi. Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte TOKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik hep birlikte geçen hafta yaptığımız çalışmanın neticesinde İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlümüz ve TOKİ Başkanımız ile görüşmelerimizi yaptık. Saray apartmanımızda yaşayan vatandaşlarımızın yıkılan evlerinin yerine yapılabilme ihtimali varsa bunun çalışmalarının yapılmasını arzu ettik. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz buradaki apartmanın yerinde yapılabilmesi için çalışmalarını başlatmış vaziyette. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Şimdi itiraz süreçlerimiz var. Yerinde yapılması içinde eski projesi Battalgazi Belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Son olarak dün yaptığımız görüşmeler neticesinde Saray Apartmanı'nın yerinde yapılması için hak sahibi olan depremzede vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar üzerinden, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de en az onlara yakın fiyatlarla hem evlerini hem de iş yerlerini vermek için çalışmalarımızı başlatmış vaziyetteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir tek vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi için üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız ve beraber takip edeceğiz. Bütün mahalle ve apartman sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Battalgazi Belediyesi'ne ve ekiplerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor
Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor
Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor

Battalgazi, Malatya, Fuzuli, Saray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri         
11:33
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü         
11:28
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür         
10:23
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuzuli Caddesi'ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei