FuzulOto kampanya yüzü Kadir Çöpdemir oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FuzulOto kampanya yüzü Kadir Çöpdemir oldu - Son Dakika Ekonomi

FuzulOto kampanya yüzü Kadir Çöpdemir oldu

6 saat önce

FuzulOto, sanatçı Kadir Çöpdemir'in yer aldığı yeni reklam kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi.

FuzulOto kampanya yüzü Kadir Çöpdemir oldu, System.String[]

FuzulOto, sanatçı Kadir Çöpdemir'in yer aldığı yeni reklam kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşma yapan FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 28 yıldır Türkiye'de tüketicilerin en çok hayalini kurduğu iki anahtara ulaşmalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli oyuncuları arasındayız. Sıfır kilometre ya da ikinci el araç olması fark etmeksizin otomobil sahibi olmak isteyenleri, paylaşım ekonomisi temelli bir sistemle destekliyoruz. Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. Türkiye'de bu yıl 1 milyon araç satılacağını öngörüyoruz. Biz de FuzulOto olarak, yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz." diye konuştu

Otomobil sahibi olmanın toplumun büyük bir kesimi için hayalden ibaret olduğuna dikkati çeken Akbal şunları söyledi:

"Günümüzde en az ev sahibi olmak kadar önemli olan konulardan biri de araç sahibi olmak. Bir aile için otomobil artık lüks olmaktan çıktı önemli ihtiyaçlar arasına girdi. Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte özellikle alım gücü düşük aileler ve tasarruf yapmak isteyenler farklı arayışlara girmeye başladı. 1992'den bu yana FuzulOto ile faiz, peşinat, kredi derdi olmadan, Türkiye'de farklı bir yoldan da otomobil alınabileceğini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FuzulOto, otomobil sahibi olmak isteyen ancak, ödeme güçlüğü çeken veya banka faizine bulaşmak istemeyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor."

2019 Aralık rakamlarına göre Türkiye'de toplam araç satışının 490 bine ulaştığını ekleyen Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıllara kıyasla sektörde yüzde 24'lük düşüş yaşandı. Ancak bu yılın çok daha olumlu geçeceğini, 1 milyon rakamının yeniden yakalanacağını öngörüyoruz. Ülkemizde 7 kişiden biri araç sahibi. Avrupa Birliği'nde ise iki kişiden birine araç düşüyor. Türkiye'de bunu yakalayan sadece iki şehir var; Muğla ve Burdur. Tunceli ve Hakkari ise araç sahibi oranında en düşük. Demek ki FuzulOto olarak bu yıl bu bölgelere de odaklanacağız."

İnsanı odağına koyan vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbal, "Daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek için şubeleşme faaliyetlerimizin yanında pazarlama ve iletişim çalışmalarına ağırlık verdik. Vatandaşımızın karşına yeni reklam yüzümüzle çıkıyoruz. Ülkemizin popüler ve sevilen isimlerinden biri olan Kadir Çöpdemir ile yeni reklam kampanyamızı tamamladık. Güzel bir iletişim ve etkileşim süreci yaşayacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kadir Çöpdemir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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