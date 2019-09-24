Son Dakika Haberleri: FYSK'da yıl boyu futbol eğitimi
Son Dakika Spor Haber

FYSK'da yıl boyu futbol eğitimi

1 saat önce

Fatih Yurt Futbol Akademisi'nde futbol eğitimi hafta sonu grupları ile yıl boyu sürüyor.

FYSK'da yıl boyu futbol eğitimi, System.String[]

Fatih Yurt Futbol Akademisi'nde futbol eğitimi hafta sonu grupları ile yıl boyu sürüyor.


Doğru ve kaliteli futbol eğitimi vererek Kayseri'den futbolcu yetiştirmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Teknik Direktör Fatih Yurt, okulların açılmasıyla birlikte hafta içi kurslarının sona erdiğini ancak hafta sonu kurslarının yıl boyu devam ettiğini ifade ederek, "6-14 yaş aralığında tüm yıl boyunca eğitim veren bir akademiyiz. Kayseri'de, bünyesinde UEFA A, UEFA B ve profesyonel takım kaleci antrenörü barındıran tek futbol okuluyuz. Bizim hedefimiz profesyonel hocalar eşliğinde disiplinli, kaliteli ve doğru futbol eğitimi vererek, temel futbol bilgisine sahip, altyapısı gelişime açık, teknik kapasitesi yüksek futbolcular yetiştirmek. Bu amaçla yıl boyu eğitim faaliyetlerimiz sürüyor. Hafta sonları düzenlediğimiz kurslarla yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açmaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.


Fatih Yurt Futbol Akademisi yıl boyu kursları hakkında 0506 904 35 38 numaralı telefonda bilgi alınabilinir. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri! Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı! Fıfa'da yılın enleri açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FYSK'da yıl boyu futbol eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]