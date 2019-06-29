Son Dakika Haberleri: G-20'de Modi-Erdoğan görüşmesi
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G-20'de Modi-Erdoğan görüşmesi

13 dakika önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor.

G-20'de Modi-Erdoğan görüşmesi, System.String[]
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.
Modi, Twitter hesabında G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile Hindistan-Türkiye arasında ticaret başta olmak üzere, çeşitli iş birliği alanlarını ve bu alanları nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirtti.
Modi, "Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.
Hindistan yerel basınında çıkan haberlerde Modi-Erdoğan görüşmesinde ticari ilişkiler, savunma iş birliği ve terörle mücadele gibi konuların masaya yatırıldığı kaydedildi.
Görüşme, Hindistan'da geçen aylarda 7 aşamalı yapılan genel seçimlerde yeniden iktidara gelen Modi'nin ikinci dönem başbakanlığında iki lider arasındaki ilk buluşma oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Türkiye, Hindistan, Güncel
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