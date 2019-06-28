Son Dakika Haberleri: G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
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G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde toplanan G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde toplanan G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

G-20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Zirve'ye katılan liderleri, INTEX Fuar Alanı'na gelişlerinde tek tek karşıladı.

Liderler daha sonra hep birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında, ilk sırada ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile yan yana yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğin ardından, diğer liderlerle birlikte, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:54 Kaynak: DHA
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