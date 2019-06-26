Son Dakika Haberleri: G-20 öncesi S-400 açıklaması
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G-20 öncesi S-400 açıklaması

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik" açıklamasında bulundu.

G-20 öncesi S-400 açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:38 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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