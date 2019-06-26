G-20 öncesi S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik" açıklamasında bulundu.

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