Son Dakika Haberleri: G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem
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G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem

1 saat önce

Fransa'nın en güney batı ucunda İspanya sınırında bulunan Peyrehorade kentinde aktivistler tarım ilacı glifosat üreten Monsanto fabrikası önünde eylem yaptı.

Fransa'nın en güney batı ucunda İspanya sınırında bulunan Peyrehorade kentinde aktivistler tarım ilacı glifosat üreten Monsanto fabrikası önünde eylem yaptı. Göstericiler fabrikanın önüne toprak dökerek, 'doğal tarım temalı' bir kareografi oluşturdu.

İspanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:03 
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