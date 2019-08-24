G-7 Zirvesi öncesinde Fransa'da 'glifosat karşıtı' eylem

Fransa'nın en güney batı ucunda İspanya sınırında bulunan Peyrehorade kentinde aktivistler tarım ilacı glifosat üreten Monsanto fabrikası önünde eylem yaptı. Göstericiler fabrikanın önüne toprak dökerek, 'doğal tarım temalı' bir kareografi oluşturdu.