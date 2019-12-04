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Son Dakika Spor G.Birliği, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Yağmur altında... - Son Dakika Spor

G.Birliği, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Yağmur altında...

6 saat önce

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

G.Birliği, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Yağmur altında..., System.String[]

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.


İlhan Cavcav, Beştepe, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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