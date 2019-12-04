Son Dakika › Spor › G.Birliği, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Yağmur altında... - Son Dakika Spor
G.Birliği, F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Yağmur altında...
6 saat önce
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20
Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti