G-FAST 2020 girişimci atölyesi için başvurular başladı

Sakarya Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenen G-FAST Girişimci Atölyesi programına başvurular başladı.



Yılda bir düzenlenen G-FAST (Girişimci Hızlandırma Programı), 'yaparak öğrenme' sürecine hızlı bir geçiş sağlamayı hedefliyor. İş fikri sahibi girişimci adaylar, büyük finalde yatırımcılar ile buluşup, hayalini gerçekleştirebilecek. Katılımcılara iş modeli oluşturma, iş planı hazırlama, şirketleşme, muafiyetler, teşvikler ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler vermeyi amaçlayan programa başvurular, 7 Ekim-25 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. - SAKARYA