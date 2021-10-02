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G&G Sanat Merkezi kapılarını sanatseverlere açtı - Son Dakika

G&G Sanat Merkezi kapılarını sanatseverlere açtı

02.10.2021 11:53
G&G Sanat Merkezi kapılarını sanatseverlere açtı, System.String[]

Ressam Güher Elçiçek tarafından Göztepe'de açılan G&G Sanat Merkezi, ilk etkinliğini çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'in "Çeşitlemeler" sergisi ile gerçekleştirdi.

Ressam Güher Elçiçek tarafından Göztepe'de açılan G&G Sanat Merkezi, ilk etkinliğini çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'in "Çeşitlemeler" sergisi ile gerçekleştirdi.

Küratörlüğünü Ressam Ahmet Özel'in üstlendiği sergide, usta sanatçının çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı ve halı eserlerinden oluşan geniş bir seçki yer alıyor.

Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu açılışa video bağlantısıyla katılan 85 yaşındaki Erbil, sergi açmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Erbil, böyle bir sanat merkezinin açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Çünkü bir mekanı sanata ayırmak, orada atölyeler kurmak, sergiler yapmak son derece anlamlı ve güzel bir olay. Gürdal bey ve Güher hanımı, Elçiçek ailesini yürekten kutluyorum. Bu girişimin güzel sonuçları olmasını, insanlar yetiştirmesini, bir sanat ortamını oluşturmasını diliyorum. Sanatın daha çok konuşulduğu bir ortam yaratmak için mutlaka güzel şeyler yapacaklar. Çünkü sanat konuşmadan var olmayan bir olgu." dedi.

"Sanatın bir neferi gibi çalışmaya baş koydum"

Bütün hayatını sanata adadığını ifade eden usta ressam, şöyle devam etti:

"Sanat böyle mekanlar bekliyor. Bir sürpriz yapayım dedim. Böyle güzel bir açılışta bütün dostlarımı bir arada görmek gibi bir anlamı olacaktı. Bu çok anlamlı kültür merkezinin açılışında bulunmak benim için bir gurur vesilesi olacaktı. Sanatın bir neferi gibi çalışmaya, her anımda onsuz geçen zamanımın anlamsız olduğunu düşünerek bu yola baş koydum. Hala çalışıyorum. Biraz tempom düştü, biraz değil baya yaşlandım, 85 yaşında oldum geçen hafta. Hem ondan hem geçirdiğim bir rahatsızlıktan istediğim gibi çalışamıyorum. Ama zannediyorum ki o tempoya kavuşacağım. Siz de beni görüyorsunuz işte, fena sayılmam. Doktorlarım şu kritik günlerde riske girmememi söylediler. Çünkü belli yaşta olanları bu hastalık çok çabuk yakalıyor ve kendi içine çekiyor. Korkudan değil ama biraz da tedbirli olmak nedeniyle düşündüğüm için, biraz da memleket benden resim bekliyor diye beklediğim için. Çünkü birçok kimse sırada, kuyrukta. Onları karşılamak, onların isteklerine cevap vermek istiyorum."

Devrim Erbil, hayali olan müzeyi Bodrum'da kurabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da kuramadım. Burada kurmak ve kendim için resimler yapmak istiyorum. Bugüne kadar belki kendim için resim yapmadım. Ancak yaptıklarımdan, her dönemden bazı resimleri kendime sakladım. Onlar bir müzede beni diğer kuşaklara ulaştıracaklar diye düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi, bütün insanların ileride bu dünyada yer alması, hatırlanma isteği var.

Sanatla uğraşan insanlar da eserleri dağılmasın, topluca dursun istiyor. Bunu en güzel gösteren mekanlar müzeler, galeriler, yaşarken kültür merkezleri oluyor. Sergiler, onu sevenler, bütün bunlar bir araya geldiği zaman sanatçı için itici, yaratıcı bir güç oluyor bu çevre ve bu inat ve o nedenle bunun dışına hiç kimse çıkmıyor. Bu bir iz bırakmadır. Dünya güzeldir, gelip gidiyoruz hepimiz. Ama bir iz bırakırsak belki hatırlanacağımızı düşünüyoruz. Yaşam öylesine sürprizlerle dolu ki, işte mesela ben bir sergimin açılışına sizin yanınızda değil de böyle uzaktan hayal gibi sizleri görerek katılıyorum."

"Sanatla ilgili her türlü sergiler olabildiği gibi atölyeleri de düşündük"

Serginin küratörü Ahmet Özel de "G&G Sanat Merkezi ilk açılışı geçen sene yapacaktı. Ama pandemi döneminde, biliyorsunuz çok zor şartlar yaşadık. Açılış bu güne kısmet oldu. 'G&G Sanat Merkezi neler yapacak' diye bir araya gelip konuştuğumuzda, resim, heykel sergileri, sanatla ilgili her türlü sergiler olabildiği gibi atölyeleri de düşündük. Resim, gravür, seramik atölyesi gibi atölyeler var. Sonuçta sanat merkezi olarak da çok geniş bir alana sahibiz. Bahçenin de kullanılması, çeşitli etkinliklere ve workshoplara imkan veriyor. Bu serüven için yola çıkıldığı zaman da hemen Güher Hanım merkezin kuruluşunu başlattı." diye konuştu.

Özel, kendisinin de Devrim Erbil'in öğrencilerinden olduğunu söyleyerek, "Hocamla öyle bir bağlantı kurduk. Hocamız buna çok sevinerek destek oldu ve buraya gerçekten çok değerli eserlerle katıldı. Ailesinden burada Çiğdem ve Barış Erbil var. Onların da çok büyük destekleriyle bu sergi gerçekleşti." dedi.

Sanatçı Güher Elçiçek ise "Bugün sevgili hocamız Devrim Erbil'in nadide eserleriyle taçlanan açılışımızda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonra çeşitli sanat etkinlikleri, değerli sanatçıların sergileriyle inşallah bu çatı altında hep birlikte olacağız. Kurulumunda değerli hocalarımın desteklerini unutamam." ifadelerini kullandı.

Güher Elçiçek'in resimlerinin de yer aldığı sergi, 2 Kasım'a kadar görülebilecek.

G&G Sanat Merkezi, yıl boyunca sergiler, seminerler, workshoplar, söyleşiler ve kurslarla sanatseverlere, genç yeteneklere kapılarını açacak.

Devrim Erbil, Göztepe, Ressam, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel G&G Sanat Merkezi kapılarını sanatseverlere açtı - Son Dakika


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