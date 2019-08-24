G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

Cobra grubu tehlikeli yeni bir silahı ele geçirince, GI Joe ekibi onlara karşı koymak için tekrar göreve getirilir. D.J. Caruso’nun yönetmenliğini üstlendiği G.I. Joe efsanesinin üçüncü filminin senarist koltuğunda Josh Appelbaum oturuyor.
Yönetmen: D.J. Caruso, André Nemec
Senaryo: André Nemec, Aaron Berg, Josh Appelbaum
Oyuncular: Dwayne Johnson
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: G.I. Joe: Ever Vigilant
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 16.10.2020
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