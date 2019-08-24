Son Dakika Haberleri: G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi
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G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

20 dakika önce

G.I. Joe: Ever Vigilant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. G.I. Joe: Ever Vigilant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi, System.String[]

Cobra grubu tehlikeli yeni bir silahı ele geçirince, GI Joe ekibi onlara karşı koymak için tekrar göreve getirilir. D.J. Caruso’nun yönetmenliğini üstlendiği G.I. Joe efsanesinin üçüncü filminin senarist koltuğunda Josh Appelbaum oturuyor.

Yönetmen: D.J. Caruso, André Nemec

Senaryo: André Nemec, Aaron Berg, Josh Appelbaum

Oyuncular: Dwayne Johnson

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: G.I. Joe: Ever Vigilant

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 16.10.2020


G.I. Joe: Ever Vigilant Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Josh Appelbaum, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
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