G.Saray açıkladı! Mario Lemina... - Son Dakika
Son Dakika Spor G.Saray açıkladı! Mario Lemina... - Son Dakika Spor

G.Saray açıkladı! Mario Lemina...

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

G.Saray açıkladı! Mario Lemina..., System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Süper Lig'in 24. haftasında dün sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, zirve mücadelesinde aynı puanda olduğu Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim idaresindeki antrenmanda, Gençlerbirliği müsabakasında doksanar dakika süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular ise salonda başladıkları antrenmanda daha sonra kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Sakatlığı bulunan Mario Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.


Yarın izinli olacak futbolcular, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına 4 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:01 
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