G.saray-Akhisarspor Maçının Var'ı Yaşar Kemal Uğurlu
1 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray
'ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu
oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa
yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok
ve İsmail Şencan
yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:26 Kaynak: İHA
Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu
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