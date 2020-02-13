G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama - Son Dakika Spor

G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama

18 dakika önce

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede ağları bulan topu ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı, Fatih Terim kenarda hakeme uzun süre itiraz etti. Yayıncı kuruluş ise, ofsayta neden olan pozisyonda verilen kararın doğru olduğunu canlı yayında anlattı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında skor 1-1'ken sarı-kırmızılıların ağları bulan topu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ceza alanında Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşun ardından boşta kalan topa Seri hareketlendi ve yaptığı vuruşla ağları buldu, ardından yerde olan Adem Büyük için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu kararın ardından Fatih Terim ve teknik heyet kenarda büyük tepki gösterdi.

FATİH TERİM: "YÜZDE 90 GOL DİYOR"

Maç sonrasında konuşan Fatih Terim, "İzlemedim ama yüzde 90 gol, yüzde 10 iptal diyor" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ KURALI ANLATTI

Tartışmalı pozisyona dair gerçek ise maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş, ikinci yarının başlamasına dakikalar kala ilgili ofsayt kuralını hatırlatarak ofsaytta olan Adem Büyük'ün, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın pozisyonunu bozduğunu ve bu sebeple golün iptal edildiğini açıkladı.

FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel de sosyal medya üzerinden aynı kural paylaşarak kararın doğru olduğunu aktardı.

G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:36 
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