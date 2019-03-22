Son Dakika Haberleri: G.saray Aydın B.ş.b.'yi Devirdi

G.saray Aydın B.ş.b.'yi Devirdi

1 saat önce

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

G.saray Aydın B.ş.b.'yi Devirdi, System.String[]
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı.

KÜNYE

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompeksi Hakemler: Ebru Ayata xx, Serkan Büyükpabuç xx Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xx, Aslı xx, Meryem xx, Hande xx, Jacksonxx (Gizem xx, Nur Sevil xx, Buse xx, Melike xx) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde xx, Duygu xx, Fulden xx, Martinez xx, Lopez xx, Martinez xx (Sedef xx, Erce xx, Nikolaeva xx, Ezgi xx, Ceyda xx) Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8 Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

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