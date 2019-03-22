G.saray Aydın B.ş.b.'yi Devirdi

Bayanlar AXA Sigorta
Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray
HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor
, İzmir Vestel Venüs Atatürk
Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı.
KÜNYE
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompeksi Hakemler: Ebru Ayata xx, Serkan
Büyükpabuç xx Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xx, Aslı xx, Meryem
xx, Hande xx, Jacksonxx (Gizem xx, Nur Sevil xx, Buse xx, Melike xx) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde xx, Duygu xx, Fulden xx, Martinez xx, Lopez xx, Martinez xx (Sedef xx, Erce xx, Nikolaeva xx, Ezgi xx, Ceyda xx) Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8 Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)
(Tolga Tahçı/İHA)