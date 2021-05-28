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G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak - Son Dakika

G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak

28.05.2021 17:28

Galatasaray'daki başkan adaylarından Yiğit Şardan, seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamıştır. Bu da güzel bir şey. Demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Demek ki önceki yönetim iyi işler yaptı, fazla sorun yok ki herkes aday oldu. Genel kurul kimi seçerse o gelecek ve Galatasaray'a hizmet edecek. Listemizde çok kişi var, ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak" ifadelerini kullandı.

Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adaylarından Yiğit Şardan'dan, kulübün durumu ve kendi ekibi hakkında görüşlerini paylaştı.

Şardan'ın açıklamalarından satır başları:

"DEMEK Kİ İYİ İŞLER YAPTILAR"

"Bu kadar aday çıktığına göre bir önceki yönetim iyi şeyler yaptı herhalde, işler iyi. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden de herkes heyecanla bu işlere giriyor.

"DEMOKRATİK BİR YARIŞ OLACAK"

Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamıştır. Bu da güzel bir şey. Demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelecek ve Galatasaray'a hizmet edecek. Listemizde çok kişi var, ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak."

"UYKULARIM KAÇTI"

Heyecanı anlarım, hevesi o kadar anlayamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Zor bir dönemde başkanlık yapacak önümüzdeki dönem başkan. Ona rağmen bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin."

G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak

Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak - Son Dakika Spor


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