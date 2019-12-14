G.Saray'da hedef A.Gücü karşısında moral depolamak! 3 golle kazanırlarsa iddaa'da...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ



Avrupa defterini kapatan Galatasaray için lige dönme, taraftarına kendini affettirme maçı!



Andone ve Luyindama sakat, Paris deplasman kafilesinde yer almayan Babel, Feghouli ve Adem Büyük ise maç saati netleşecek.



Son 2 resmi maçta sonradan oyuna girerek maç kondisyonu kazanan Falcao, bu sefer ilk 11'de yer alabilir.



Ankaragücü, İlhan Parlak destekli Dever Orgill hücum hattına güveniyor. İlhan'ın 4 golü var, Orgill'in ise 3...



Mustafa Kaplan yönetiminde çıktıkları 3 maçı da kaybettiler, bu 3 maçta kalelerinde 11 gol gördüler.



