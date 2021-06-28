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G.Saray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le yapılan hazırlık maçında sakatlandı - Son Dakika

G.Saray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le yapılan hazırlık maçında sakatlandı

28.06.2021 07:38

Sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını Dinamo Bükreş'le yapan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şaşkınlığı yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 4'üncü dakikasında sakatlanan Mısırlı golcü, maça devam edemedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

G.Saray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le yapılan hazırlık maçında sakatlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Dinamo Bükreş, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor G.Saray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le yapılan hazırlık maçında sakatlandı - Son Dakika Spor


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