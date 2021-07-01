G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı

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Galatasaray'dan ayırıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'la 3 yıllık anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.