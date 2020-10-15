G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu - Son Dakika

G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu

15.10.2020 11:13

Geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'a kiralanan Steven Nzonzi, istenen performansı gösterememiş ve kısa süre içerisinde kadro dışı bırakılmıştı. Fransız orta saha oyuncusu, Rennes'de gösterdiği performansının ardından milli takımının ise vazgeçilmez ismi konumuna geldi.

Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.

G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu

"YENİDEN DOĞDU"

Son dönemde milli takım kadrosunun değişilmez isimlerinden olan Fransız orta saha oyuncusuyla ilgili ülke basınından Ouest France, "Nzonzi'nin yeniden doğuşu" başlıklı bir analiz haber kaleme aldı.

Yıldız ismin Galatasaray'daki dibe vuruşunun ardından milli takım kadrosuna alınmayışına değinilirken, Rennes'de kendini yeniden bulduğuna ve onlarca aday arasından Fransa'nın EURO 2020 kadrosu için en önemli futbolcu olduğuna vurgu yapıldı.

G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu

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Son Dakika Spor G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu - Son Dakika Spor

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