G.saray Divan Kurulundan 'Tavsiye' Kararı
1 saat önce
Galatasaray Divan Kurulu, borçların yeniden yapılanması gündeme getirilirse bunun Genel Kurul'a sorulması yönünde tavsiye kararı aldı.
Galatasaray
Divan Kurulu, borçların yeniden yapılanması gündeme getirilirse bunun Genel Kurul'a sorulması yönünde tavsiye kararı aldı. Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu, 'Türkiye Bankalar Birliği
ile Türkiye Futbol Federasyonu
'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme' maddesiyle Türk Telekom Stadyumu
'nda toplandı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, böyle bir karar çıkması durumunda yönetime ne tavsiye verilmesini oylamaya sundu. Oylama sonunda oy çokluğu ile yeniden yapılanma gündeme getirilirse bunun Olağanüstü Genel Kurul'a veya Mali Genel Kurul'a ayrı bir gündem maddesiyle taşınması yönünde yönetim kuruluna tavsiye kararı çıktı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
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