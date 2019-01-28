Son Dakika Haberleri: G.saray Divan Kurulundan 'Tavsiye' Kararı

G.saray Divan Kurulundan 'Tavsiye' Kararı

1 saat önce

Galatasaray Divan Kurulu, borçların yeniden yapılanması gündeme getirilirse bunun Genel Kurul'a sorulması yönünde tavsiye kararı aldı.

G.saray Divan Kurulundan 'Tavsiye' Kararı, System.String[]
Galatasaray Divan Kurulu, borçların yeniden yapılanması gündeme getirilirse bunun Genel Kurul'a sorulması yönünde tavsiye kararı aldı. Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu, 'Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme' maddesiyle Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, böyle bir karar çıkması durumunda yönetime ne tavsiye verilmesini oylamaya sundu. Oylama sonunda oy çokluğu ile yeniden yapılanma gündeme getirilirse bunun Olağanüstü Genel Kurul'a veya Mali Genel Kurul'a ayrı bir gündem maddesiyle taşınması yönünde yönetim kuruluna tavsiye kararı çıktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Güncel
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