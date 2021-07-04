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G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü - Son Dakika

G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü

04.07.2021 13:34

Kanatlara takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Geçen sezon Karagümrük formasıyla fırtınalar estiren 24 yaşındaki Alessane Ndao, için teklif götürüyor. Terim'in çok istediği başarılı kanat oyuncusunun Sarı-Kırmızılı forma giyme ihtimali oldukça yüksek.

Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu gözüne kestirdi. Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu, Süper Lig 'deki 38 maçta 11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Karagümrük formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Ndao, Galatasaray yolunda

EN ÇOK TERİM TAKDİR ETTİ

Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi.

Bu transfer girişiminin Feghouli'ye bağlı olması her ne kadar süreci uzatsa da takım içerisinde gerçekleşmesi muhtemel bir başka transfer veya ayrılık sonucunda da Ndao'ya teklif götürüleceği, gelen haberler arasında. Genç yıldızın da büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği belirtiliyor.

11 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ

Alassane Ndao geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'ndan oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Karagümrük'ün tek golünü atmıştı. Senegalli golcü ayrıca Karagümrük'ün ilk kazandığı maçta da Galatasaray filelerini havalandırmıştı. Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü

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Son Dakika Spor G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü - Son Dakika Spor


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