Son Dakika Haberleri: G.saray'ın Borcu Açıklandı

G.saray'ın Borcu Açıklandı

48 dakika önce

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda organize edilen yıllık olağan genel kurulunda toplam borç açıklandı. Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu duyuruldu. Kulübün alacakların 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 TL, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 TL olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olarak açıklanmıştı.

(Oğuzhan Ort - Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ozan Kabak, Galatasaray'a Geri Dönebilir Galatasaray'ın Borcu 2 milyar 825 milyon TL Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G.saray'ın Borcu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]