G.Saray'ın gündemindeki Onyekuru'ya Arap kulübü Al-Ain talip oldu
29.12.2020 00:03
Monaco'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain de devreye girdi.
Galatasaray'ın ilgisini sürdürdüğü Onyekuru'ya bir talip de Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıktı. Kanat oyuncusu için Galatasaray'ın girişimlerini devam ettireceği de iddia ediliyor.
Henry Onyekuru, 13.5 milyon avro karşılığında transfer olduğu Monaco'da göze giremedi.Son olarak Arap Körfez Ligi ekibi Al-Ain'in 23 yaşındaki Onyekuru'yu transfer etmek için girişime başladığı iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR
Al-Ain, Nijeryalı Onyekuru için satın alma seçeneğini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Diğer taraftan Galatasaray'ın da oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü iddia ediliyor. Onyekuru'nun Monaco'yla olan sözleşmesi 2024 yazında bitiyor.
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