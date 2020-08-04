"G.Saray'ın limiti anlayamadığım kadar yüksek, F.Bahçe puan silme cezası alabilir"

İşte Emrah Kayalıoğlu'nun Uğur Yapıcı'nın sorularına verdiği yanıtlar...

TFF Harcama limitlerinin anlamı nedir, sadece takım maaşlarını mı karşılıyor?

Harcama limitleri kulüplerin bütün giderlerini karşılıyor, finansal giderler hesaplanırken güncel faiz oranlarına döndürüldü. 'UEFA gelirleri' diye bir kavram tanımlandı ve özellikle 3 büyüklerin dernek-şirket arasındaki borç-alacak konusundaki işlettikleri faizi de finansal gelir olarak yazabilme imkanı tanındı. Ben bütün bunların ışığında zaten yüksek limitler bekliyordum ama Galatasaray gibi bazı takımlar anlayamadığım kadar yüksek, bazı takımlar ise sebebini anlayamadığım kadar düşük limitlerde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunlara bir açıklaması vardır, bu iş sonuçta toplama ve çıkarma işi, kosinüs ve integral hesaplamıyorlar. Limitlerin tam olarak anlaşılamamasıyla ilgili federasyonun bir açıklama yapması lazım.

Galatasaray'ın limitinin yüksek olması 2 sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmasından mı kaynaklanıyor?

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için bu kadar yüksek' şeklinde bir yaklaşım var ama Galatasaray'ın limitinin içerisinde 1 kuruş bile Şampiyonlar Ligi gelirinin olmaması gerekir. Çünkü gelirler kısmında zaten UEFA gelirleri diye bir tanımlama var. O tanımlamada Avrupa kupaları gelirleri dikkate alınmaz ama devam eden turnuvalardaki grup aşamasına katılmış takımlar için 'finansal borcu yoksa tamamı eklenebilir' yazar. Galatasaray şu anda grup aşamasında değil. Ayrıca talimatta Covid-19 ile bir madde var 2019 ve 2020 gelirleri ortalama alınacak. 'Eğer Covid 19'tan dolayı bir gelir kaybı varsa bu telafi edilebilir' şeklinde bir genel yaklaşım vardır. Bu yüzden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden gelen geliri bana göre bu noktaya sokulamaz. Yani 'Galatasaray'ın limiti Şampiyonlar Ligi sebebiyle yüksek teorisi' talimatlara göre tutmuyor.

Sponsor gelirleri çok yüksek olduğu için limitler yüksek görüşü var, doğru mu?

Galatasaray'ın limitini sponsor gelirlerinin yüksek olması açıklayabilir ancak bildiğim kadarıyla sponsorluk gelirleri çok yüksek değil. Geçen sene tanımlaman 450 milyon lira dolaylarındaki limit gibi bu sene tanınan 429 milyon lira limit de tam olarak açıklanamıyor.

Fenerbahçe'nin limitinin 154 milyon lira olmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

Yapılandırmaya girmiş kulüplerin bir avantajı olduğu gerçek, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile olan işi tamamlanmadığı için bir dezavantaj yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak Ali Koç ve yönetiminin sponsorluk tarafında çok ciddi bir gelir ürettiği de ortada. Dolayısıyla bu anlaşmaların Fenerbahçe'nin limitini yükselteceğini düşünüyordum. Fenerbahçe'nin dernek borçlanması tarafındaki rakamları gerçekten çok yüksek yani Fenerbahçe derneğin şirkete olan borcu ve ona faiz işletme konusunda ciddi bir finansal gelir kalemi yazabilir diye düşünüyordum ama benim beklentimin çok çok altında bir limit açıklandı. Şu anki rakama baktığında ortalama 22 milyon Euro gibi bir miktar yapıyor. Fenerbahçe şu anki bütçesini 50 milyon Euro'ya indirse bile açıklanan limitin 2 katından fazla bir tutar yapıyor ve dışarda kalıyorsunuz. Fenerbahçe için çok vahim bir tablo var, Fenerbahçe şu anda yeni bir transfer açıklayamaz, açıklasa bile Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilini yapamaz. Fenerbahçe mevcut maaş yükünü 22 milyon euro dolaylarına getiremezse puan silme cezasıyla karşı karşıya kalır.