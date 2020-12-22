G.Saray'ın parlayan yıldızı Taylan: Gelişimimde Selçuk İnan'ın katkısı büyük

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 3-1 kazandıkları ve bir de asist yaptığı Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Taylan, "Defansif anlamda birkaç pozisyon verdik. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda çok pozisyon bulduk, 3'ünü değerlendirdik. Galip gelmek önemliydi. Kazandık." dedi.

"SELÇUK İNAN BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Selçuk İnan ile çalışmalarının önemine değinen genç oyuncu, yaptığı asist sorulunca, "Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük bir şans. 1 sene oynama şansı da yakaladım. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Onu andıran bir pas oldu. O da tebrik etti. Umarım gelişimimi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

Oynadığı bölge için görüşleri sorulan Taylan, "Geçen sezon da farklı mevkilerde oynadım. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sezon farklı bir mevkide oynuyorum. Takım arkadaşlarım yardımcı oluyor. Onların katkısıyla iyi performans sergiliyorum" diye konuştu.