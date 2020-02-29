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G.Saray öncesi Gençlerbirliği'nde Stancu şoku!
6 saat önce
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekilen Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği...
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekilen Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:18
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