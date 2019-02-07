Son Dakika Haberleri: G.saray Ümit Öztürk'le Hiç Kaybetmedi

G.saray Ümit Öztürk'le Hiç Kaybetmedi

50 dakika önce

Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta görev alacak.

G.saray Ümit Öztürk'le Hiç Kaybetmedi, System.String[]
Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta görev alacak. Sarı kırmızılılar, daha önce Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmada da kaybetmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.

GALATASARAY KAYBETMEDİ Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 15 Aralık 2018'de deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını yönetti. Aslan bu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

BU SEZON HİÇ TRABZONSPOR MAÇI YÖNETMEDİ Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, bugüne kadar Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Trabzonspor, Ümit Öztürk, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek Trabzonspor'dan Anlamlı Ziyaret

Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in Serdar Aziz'e Sorduğu Soru Olay Oldu Fenerbahçe, 18 Günde 5 Zorlu Maça Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: G.saray Ümit Öztürk'le Hiç Kaybetmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]