G.saray Ümit Öztürk'le Hiç Kaybetmedi

Ümit Öztürk
, kariyerinde ilk kez Galatasaray
ile Trabzonspor
arasında oynanacak maçta görev alacak. Sarı kırmızılılar, daha önce Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmada da kaybetmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu
'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy
ve Osman Gökhan Bilir
yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler
olacak. Denizli
bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.
GALATASARAY KAYBETMEDİ Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 15 Aralık
2018'de deplasmanda oynadığı Başakşehir
maçını yönetti. Aslan bu maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
BU SEZON HİÇ TRABZONSPOR MAÇI YÖNETMEDİ Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, bugüne kadar Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, Karadeniz
ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.
(İHA)