G.Saray yönetimi, Marcao ve Onyekuru'nun Kasımpaşa maçındaki fotoğrafını Florya'da duvara asacak

G.Saray, Kasımpaşa maçının son bölümlerinde Onyekuru'nun kaleci Ertuğrul tarafından düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı öncesinde kar yağışı nedeniyle bozulan zeminde, atışın kullanılacağı beyaz noktanın görünmemesi, ortaya belki de Galatasaray için tüm sezon unutulmayacak bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Penaltı noktasını düzeltmek için Marcao ile Onyekuru, elleri ile çamurları temizleyerek Mohamed'in rahat bir vuruş yapması adına gayret gösterdi.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu penaltı noktasındaki çamurları, karları kendileri temizledi ve Mohamed de golü atarak galibiyeti getirdi. İşte iki oyuncunun penaltı noktasını temizleme karesi Galatasaray'da "kazanma hırsı, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme" konu başlığı altında çok beğenildi

HAFIZALARA KAZINDI

1-1'den sonra sahada bozuk zemine rağmen galibiyete olan inanç ve mücadelelerinden vazgeçmeyen Galatasaray, sınıfı geçerken 89. dakikadaki o kare hafızalara kazındı. Teknik direktör Fatih Terim de maç bitiminde tüm olumsuz hava koşulları, bozuk zemine karşın futbolcularını sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

UNUTULMAYACAK FOTOĞRAF

Süper Lig'de 23. şampiyonluk hedefi ile yoluna devam eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray Kulübü'nde o karenin de unutulmaması ve tüm takıma geride kalan 16 haftada ışık olması adına, anın ölümsüzleştirilmesi kararı alındı.

FLORYA'DA DUVARA ASILACAK

Bu nedenle, Kasımpaşa karşılaşmasının 89. dakikasında maça damga vuran Marcao ile Onyekuru'nun çamurları temizlediği o kare, Florya'daki yerini alacak.

Takım ruhu, kazanma hırsı, temiz mücadele konu başlıkları altında Galatasaray takımının emeğini, haklı galibiyetini anlattığının belirtildiği fotoğrafın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılacağı öğrenildi.

(Hürriyet)