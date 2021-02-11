G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı - Son Dakika

G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı

11.02.2021 16:42

Galatasaray'ın 34 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, alt yaş gruplarında Hollanda Milli Takımı forması giymiş olmasına rağmen A Milli Takım'da oynamadığı için farklı bir milli takımda yer alabiliyor. Bu yüzden Surinam Milli Takımı Donk'a davet gönderdi.

Surinam Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılım adına birkaç yıldır önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Surinam, şimdi ise önemli isimler konusunda ciddi haklar elde etti. Galatasaray'dan Ryan Donk da milli takımda oynaması konusunda hak elde edilen isimlerden oldu.

GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

Geçtiğimiz Ekim ayında Surinam, Donk'a milli takım kadrosunda yer vermek istemiş fakat bu talep, FIFA tarafından reddedilmişti. Şimdi ise girişimler sonuç verdi ve Ryan Donk, Kelvin Leerdam ve Diego Biseswar'ın milli takımda oynaması adına hak elde edildi. Miquel Nelom ve Mitchell Donald konusunda da geçtiğimiz hafta girişimler olumlu sonuç vermişti.

Galatasaray'ın yıldızlarından Ryan Donk, Hollanda'nın alt yaş gruplarında önemli görevler almış ve forma giymiş olsa da Surinam'ın girişimleri sonucunda 34 yaşında A milli takım forması ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı

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Son Dakika Spor G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı - Son Dakika Spor


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